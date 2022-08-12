Загроза ядерній безпеці на Запорізькій АЕС наразі відсутня – голова МАГАТЕ

Серпень, 11 в 23:08

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що наразі не можливо комісії МАГАТЕ побувати на Запорізькій АЕС, щоб перевірити “деякі факти”.

Про це Гроссі сказав у своєму виступі на Радбезі ООН через ситуацію, що склалася довкола ЗАЕС.

За його словами, представникам МАГАТЕ необхідно особисто побувати на атомній станції для того, щоб незалежно оцінити ризики ядерної безпеки, адже ситуація там викликає неабияке занепокоєння.

Зараз дивляться

Мова йде про кілька вибухів на території електростанції, а саме біля зовнішнього джерела електропостачання.

Він наголосив, що фізична присутність місії МАГАТЕ на станції допоможе стабілізувати ситуацію.

– Що ми маємо намір зробити. Ми визначимо стан основної і запасної системи безпеки. Також розглянемо роботе середовище у машинному залі. Перевіримо статус реакторів і стан ядерних матеріалів, і відпрацьованих зокрема. Також нам треба провести обслуговування усього обладнання МАГАТЕ, – наголосив Рафаель Маріано Гроссі.

ООН запросила Генерального директора Гроссі виступити перед Радою безпеки 15 країн по відеозв’язку.