Нідерланди долучилися до навчання українських військових у Британії

Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки українських військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що нідерландський персонал розпочне свою місію цього серпня.

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.

Dutch personnel will start their mission this August.

The more well-trained fighters we have, the closer our victory.

Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022