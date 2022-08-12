Нідерланди долучилися до навчання українських військових у Британії

Серпень, 12 в 13:13

Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки українських військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що нідерландський персонал розпочне свою місію цього серпня.

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— Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога, – наголосив міністр.

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.

Dutch personnel will start their mission this August.

The more well-trained fighters we have, the closer our victory.

Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

Він подякував очільниці Міноборони Нідерландів Кайсі Оллонґрен за дружбу та підтримку.

Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його країна також долучається до масштабної програми підготовки українських військовослужбовців у Великій Британії.

А 10 серпня до приєднання програми з навчання українських військових у Великій Британії оголосило Міноборони Данії.

Також про участь у підготовці українських військових оголосили Фінляндія, Швеція, Канада.