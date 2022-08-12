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Нідерланди долучилися до навчання українських військових у Британії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Військові Нідерландів
Фото: Depositphotos

Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки українських військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що нідерландський персонал розпочне свою місію цього серпня.

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— Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога, – наголосив міністр.

Він подякував очільниці Міноборони Нідерландів Кайсі Оллонґрен за дружбу та підтримку.

Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його країна також долучається до масштабної програми підготовки українських військовослужбовців у Великій Британії.

А 10 серпня до приєднання програми з навчання українських військових у Великій Британії оголосило Міноборони Данії.

Також про участь у підготовці українських військових оголосили Фінляндія, Швеція, Канада.

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