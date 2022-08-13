Серпень, 13 в 18:39

Після вступу до НАТО Фінляндія планує об’єднати свої ракетні комплекси берегової оборони з аналогічними системами Естонії. Це дозволить закрити Балтійське море для військових кораблів РФ.

Про це розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю фінській газеті Iltalehti.

– Ми повинні інтегрувати свої ракетні комплекси берегової оборони. Дальність дії естонських і фінських ракет більша, ніж ширина Фінської затоки. Це означає, що ми об’єднаємо нашу протиракетну оборону і ділитимемося один з одним всією інформацією, – зазначив Певкур за підсумками зустрічі з очільником Міноборони Фінляндії Антті Кайкконеном.

Він пояснив, що спільна протиракетна оборона дасть можливість закрити Фінську затоку для російських військових кораблів. Як відомо, ця затока знаходиться на сході Балтійського моря, омиває береги Фінляндії, Естонії та РФ.

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Тож після об’єднання фінських та естонських комплексів берегової оборони російські кораблі вже не почуватимуться вільно при виході з Фінської затоки в Балтійське море.

– Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, коли Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО. Ситуація зміниться, – наголосив Певкур.

Протягом осені та наступного року буде розроблено новий план оборони Естонії та всього Балтійського регіону. Він буде інтегрований з планом оборони Фінляндії.

Видання уточнює, що восени минулого року Естонія вирішила придбати ізраїльські ракети Blue Spear, дальність польоту яких становить 290 км. Вони призначені для враження морських цілей.

Водночас на озброєнні Фінляндії є ракетна система МТО 85М (для ударів по морським цілям) із дальністю понад 100 км. Максимальна ширина Фінської затоки становить 130 км.

Фіни та естонці планували організувати спільну берегову оборону ще в 1930-х роках. Проте тоді цим країнам не вистачило союзників.

Як відомо, на початку липня голови міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протокол про вступ своїх країн до НАТО. Тепер усі члени Альянсу повинні ратифікувати це рішення.

Нещодавно ратифікацію затвердив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Джерело: ERR, Iltalehti