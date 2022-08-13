Серпень, 13 в 15:00

У суботу, 13 серпня, на АЗС у Польщі здешевшали практично всі види пального, крім бензину марки А-98.

Зокрема, бензин А-95 сьогодні в середньому коштує 6,73 злотих за літр (54,3 грн за курсом Національного банку України станом на 13 серпня). У п’ятницю це пальне продавали на АЗС за ціною 6,77 злотих/літр.

Водночас середня вартість бензину А-98 трохи зросла – до 7,25 злотих/літр (58,5 грн) з 7,24 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

Літр дизельного палива можна придбати в середньому за 7,03 злотих (56,7 грн). Це дешевше, ніж напередодні (було 7,09 злотих/літр).

Впали ціни й на преміальний дизель: до 7,31 злотих за літр (58,9 грн) у порівнянні з 7,34 злотих/літр у п’ятницю.

Середня вартість автогазу (LPG) знизилася з 3,25 злотих/літр до 3,22 злотих за літр (25,96 грн).

Вартість пального на польських АЗС варіюється, залежно від воєводства. Наприклад, ціни на бензин марки А-95 найнижчі в Поморському воєводстві (6,57 злотих за літр або 52,97 грн), а найвищі – в Люблінському воєводстві (6,97 злотих/літр або 56,2 грн).

Вартість літра дизпалива варіюється від 6,74 злотих (54,3 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві до 7,18 злотих (57,9 грн) у Західнопоморському воєводстві.

Ціни на АЗС в Україні

Пальне на АЗС в Україні сьогодні здешевшало. Зокрема, бензин А-95 впав у ціні на 14 копійок і коштує в середньому 49,83 грн/л.

Бензин А-92 здешевшав на 12 копійок. Тепер його можна в середньому придбати за 48,47 грн/л.

Середня ціна дизпалива становить 53,73 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl