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У США на британського письменника Салмана Рушді напали з ножем

Ілля Нежигай, редактор стрічки
У США на британського письменника Салмана Рушді напали з ножем
Фото: Getty Images

У Нью-Йорку напали на британського письменника Салмана Рушді під час виступу у Нью-Йорку. Він був доставлений до лікарні гелікоптером.

Про це увечері 12 серпня повідомило агентство Reuters.

Відомо, що Салман Рушді перебував на сцені, коли із зали до письменника вибіг невідомий, після чого накинувся на британця з ножем.

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За інформацією свідків із зали, нападник встиг ударити Рушді близько 10-15 разів руками та ножем, перш ніж він був затриманий.

Наразі невідомо, наскільки серйозними були поранення письменника.

Салман Рушді є британським письменником індійського походження. Його тексти про релігію та політику мають неоднозначну реакцію у деяких частинах світу.

Наприкінці 80-х було опубліковано його роман Сатанинські вірші, де є персонаж, образ якого списаний з пророка Мухаммеда. Опис цього персонажа деякі мусульмани вважають образливим. Дійшло до того, що аятола Ірану Рухолла Хомейні видав проти британського письменника фетву – указ, який закликає до смерті.

Салман Рушді продовжував писати, ховаючись у Британії під захистом Скотленд-Ярду.

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Джерело: Reuters
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