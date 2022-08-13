Серпень, 13 в 18:50

В уряді Данії підтримують обмеження на видачу шенгенських віз для громадян Росії, але вважають за краще зробити це разом із усіма країнами Європейського Союзу.

Про це заявив міністр імміграції Данії Кааре Дібвад у коментарі для Politiken.

Він заявив, що лише за п’ять місяців 2022 року громадянам РФ видали майже втричі більше туристичних віз до країни, ніж за весь 2021 рік. Міністр додав, що він здивований такими цифрами.

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— Те, що запропонувала Естонія розумно. Виступити із загальноєвропейською відповіддю. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди росіяни можуть в’їхати, то, в принципі, можна в’їхати і на всю Шенгенську зону. Ось чому ЄС — це межі, в яких це має бути зроблено, — наголосив міністр.

У Раді ЄС нині головою Чехія. Сама ця країна пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня. Також повідомлялося, що заборона на видачу віз росіянам може увійти до нового санкційного пакету проти Москви.

Ідея повної заборони на в’їзд до західних країн для росіян знаходить все більше прихильників: окрім України, такі заклики озвучують найбільше європейські сусіди Росії.

За обмеження туристичних поїздок для росіян у країни Євросоюзу виступила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Вона сказала, що підтримує обмеження видачі туристичних віз до країн Європи для росіян.

Джерело: Politiken