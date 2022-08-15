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Чисельність населення планети перевищила 8 млрд – Countrymeters

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чисельність населення планети перевищила 8 млрд – Countrymeters
Фото: Pexels

За даними статистичного сервісу Countrymeters, актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіків (50,5%) більше, ніж  жінок (49,5%).

Серед 10 країн з найбільшою чисельністю населення:

  • Китай (1,456 млрд),
  • Індія (1,418 млрд),
  • США (336 млн),
  • Індонезія (281 млн),
  • Пакистан (230 млн),
  • Нігерія (218 млн),
  • Бразилія (216 млн),
  • Бангладеш (169 млн),
  • Росія (146 млн)
  • Мексика (132 млн).

Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.

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До речі, до завершення активних бойових дій в Україні ніякого перепису населення не може бути, заявив в ефірі національного телемарафону міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Джерело: Countrymeters

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