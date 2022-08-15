Чисельність населення планети перевищила 8 млрд – Countrymeters
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За даними статистичного сервісу Countrymeters, актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіків (50,5%) більше, ніж жінок (49,5%).
Серед 10 країн з найбільшою чисельністю населення:
- Китай (1,456 млрд),
- Індія (1,418 млрд),
- США (336 млн),
- Індонезія (281 млн),
- Пакистан (230 млн),
- Нігерія (218 млн),
- Бразилія (216 млн),
- Бангладеш (169 млн),
- Росія (146 млн)
- Мексика (132 млн).
Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.
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До речі, до завершення активних бойових дій в Україні ніякого перепису населення не може бути, заявив в ефірі національного телемарафону міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Джерело: Countrymeters