Чисельність населення планети перевищила 8 млрд – Countrymeters

Серпень, 14 в 22:39

За даними статистичного сервісу Countrymeters, актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіків (50,5%) більше, ніж жінок (49,5%).

Серед 10 країн з найбільшою чисельністю населення:

Китай (1,456 млрд),

Індія (1,418 млрд),

США (336 млн),

Індонезія (281 млн),

Пакистан (230 млн),

Нігерія (218 млн),

Бразилія (216 млн),

Бангладеш (169 млн),

Росія (146 млн)

Мексика (132 млн).

Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.

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До речі, до завершення активних бойових дій в Україні ніякого перепису населення не може бути, заявив в ефірі національного телемарафону міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Джерело: Countrymeters