Серпень, 14 в 12:03

Ціни на пальне на польських автозаправках у неділю, 14 серпня, не значно, але знизилися.

Зокрема, бензин марки А-95 сьогодні в середньому коштує 6,69 злотих за літр (53, 92 грн за курсом Нацбанку України станом на 14 серпня). Напередодні було 6,73 злотих/л.

А-98 також здешевшав за день – з 7,25 до 7,19 злотих/літр (57,95 грн за курсом НБУ).

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За літр дизельного пального треба викласти в середньому 7 злотих (56,42 грн). Це дешевше, ніж учора (7,03 злотих/л).

Впали ціни й на преміальний дизель – з 7,31 до 7,28 злотих за літр (58,67 грн).

Вартість автогазу (LPG) на 14 серпня становить 3,20 злотих/л (25,79 грн). Напередодні це пальне коштувало 3,22 злотих за літр.

Ціни на АЗС у Польщі різняться, залежно від воєводства. Наприклад, бензин марки А-95 найдешевший у Вармінсько-Мазурському воєводстві (6,54 злотих за літр або 52,71 грн), а найдорожчий – у Люблінському (6,91 злотих/літр або 55,69 грн).

Діапазон цін на дизель – від 6,74 злотих/л (54,32 грн) у Малопольському до 7,09 злотих/л (57,14 грн) в Опольському воєводстві.

Трохи інша ситуація з цінами на пальне в Україні. Зокрема, бензин А-95 здорожчав на 3 копійки – до 48,87 грн/л.

Вартість А-92 зросла на 11 копійок і тепер його в середньому можна придбати за 48,59 грн/л.

Водночас дизель здешешав на 9 копійок – до 53,64 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl