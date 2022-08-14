Польща розробляє концепцію відмови росіянам у візах

Серпень, 14 в 12:56

Польща підтримує продовження санкцій против Росії, зокрема щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ через її вторгнення в Україну, та вже працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.

Про це заявив заступник міністра закордон справ Польщі Пьотр Вавжик.

Водночас польський дипломат визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.

Зараз дивляться

– Проти виступають Німеччина, Франція та Нидерланди. У звязку з тим, що неможлио подолати опір цих країн щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ, Польша працює над новим рішенням, – наголоси він.

За його словами, Варшава веде переговори на цю тему с деякими країнами ЄС, наголосивши, що їхні плани підтримуть Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина.

Вавжик нагадав, що Польша вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам, їх отримують тільки ті громадяни РФ, які через роботу змушені перетинати кордон – це водії вантажівок, дипломати, а також особи, які мають Карту поляка, та члени родин громадян Польщі.

У Євроcоюзі обговорюють питання призупинення видачі шенгенських віз громадянам Російської Федерації.

Однак це рішення є прерогативою держави-члена, яка при цьому повинна гарантувати видачу віз для певних категорій.

Читайте Чехія вже в серпні запропонує ЄС розглянути заборону на візи для росіян

Джерело: Рolskie Radio