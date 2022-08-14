Серпень, 14 в 13:50

Країни, які межують із Росією або найбільш уразливі для російської агресії, просять США та НАТО допомогти їм з обороною.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Наприклад, Латвія зараз щосили намагається посилити свою оборону, побоюючись, що вона буде наступною, хто зазнає нападу з боку РФ.

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Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна заявив, що дуже важливо озброюватися не лише Україні, оскільки існує реальний ризик того, що війна прийде до латвійських кордонів.

США пообіцяли активізувати військові навчання у регіоні, щоб відточити навички протиповітряної оборони. Близько 100 000 американських військовослужбовців зараз розгорнуті по всій Європі – за останні місяці їхня кількість збільшилася на 20 000.

За словами офіційних представників країн Балтії та Східної Європи, важливо прискорити роботу оборонних підприємств, які виробляють зброю.

– HIMARS, Reapers, контрбатарейні радари: це те, що нам найбільше знадобиться з погляду бойової могутності для стримування Росії, – заявив генеральний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

Він мав на увазі високомобільні артилерійські ракетні системи, безпілотники, здатні вести спостереження і завдавати точкові удари, а також технології, що використовуються для виявлення вогню.

Наразі Сполучені Штати шукають країни Балтії для будівництва полігонів та іншої військової інфраструктури. При цьому допомога США в галузі безпеки для регіону збільшилася цього року до 180 млн доларів.

Польський військовий аташе, бригадний генерал Кшиштоф Нольберт сказав, що перемога у цій війні є абсолютно необхідною для безпеки в Європі. Польща є третім за величиною донором ЗСУ, і регулярно закликає Захід підтримувати Київ “рішуче, а не поступово”, зокрема відправити винищувачі.

Водночас польські офіційні особи вважають, що було б добре для оборони їхньої країни, якби США прискорили постачання певної зброї, яку обіцяли Варшаві. Польща чекає на ракетні батареї Patriot, HIMARS, винищувачі F-16 і бойові танки Abrams, згідно з багаторічним графіком, встановленим до вторгнення Росії в Україну.

Тим часом міністр оборони Латвії заявив, що його країні потрібна реактивна артилерія дальнього ураження, яка застосовується ЗСУ на сході України, а також системи повітряної та берегової оборони, які зазвичай недоступні для країн зі скромним бюджетом.

Зараз у Латвії дислоковано близько 600 американських військових у порівнянні з приблизно 100 минулої зими.

Постійне розгортання військ та озброєнь НАТО в країнах, розташованих поблизу Росії, — це стратегія, яку західні військові називають “захистом дикобразу”. Тобто ця стратегія покликана зробити ідею вторгнення неприйнятною для супротивників, демонструючи, що війська НАТО можуть миттєво мобілізувати та підтримати союзників.