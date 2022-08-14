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В Єревані стався сильний вибух у ТЦ Сурмалу: одна людина загинула, два десятки поранених

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
В Єревані стався сильний вибух у ТЦ Сурмалу: одна людина загинула, два десятки поранених

У столиці Вірменії, Єревані, у торговельному центрі Сурмалу 14 серпня пролунав вибух.

Про це повідомила пресслужба МНС та МОЗ Вірменії.

За даними МНС Вірменії, два потужні вибухи з пожежею та обваленням будівлі сталися на складі піротехніки.

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У МОЗ Вірменії повідомили, що внаслідок цього постраждало щонайменше 26 людей.

– На жаль, життя одного громадянина врятували не вдалося, – додали у МОЗ.

У відомстві також наголосили, що новина про те, що внаслідок вибуху загинула 5-річна дитина, не відповідає дійсності.

Водночас кількість потерпілих ще може зрости. Очевидці кажуть, що під зруйнованими павільйонами ТЦ можуть бути люди. Рятувальні роботи на місці події тривають.

У мережі вже опублікували відео з місця події. Там можна побачити великий стовп диму та почути звуки, схожі на вибухи піротехніки.

Зазначимо, що ТЦ Сурмалу спеціалізується на гуртовому продажі різних товарів і продуктів.

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Фото: МНС Вірменії

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