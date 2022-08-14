В Єревані стався сильний вибух у ТЦ Сурмалу: одна людина загинула, два десятки поранених
У столиці Вірменії, Єревані, у торговельному центрі Сурмалу 14 серпня пролунав вибух.
Про це повідомила пресслужба МНС та МОЗ Вірменії.
За даними МНС Вірменії, два потужні вибухи з пожежею та обваленням будівлі сталися на складі піротехніки.
У МОЗ Вірменії повідомили, що внаслідок цього постраждало щонайменше 26 людей.
– На жаль, життя одного громадянина врятували не вдалося, – додали у МОЗ.
У відомстві також наголосили, що новина про те, що внаслідок вибуху загинула 5-річна дитина, не відповідає дійсності.
Водночас кількість потерпілих ще може зрости. Очевидці кажуть, що під зруйнованими павільйонами ТЦ можуть бути люди. Рятувальні роботи на місці події тривають.
У мережі вже опублікували відео з місця події. Там можна побачити великий стовп диму та почути звуки, схожі на вибухи піротехніки.
⚡️ В Ереване в ТЦ «Сурмалу» произошел взрыв, есть пострадавшие.
МЧС pic.twitter.com/a1WNwaiqbG
— dymkag (@dymkag) August 14, 2022
Зазначимо, що ТЦ Сурмалу спеціалізується на гуртовому продажі різних товарів і продуктів.
Фото: МНС Вірменії