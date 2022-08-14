Вже може говорити: що відомо про стан письменника Салмана Рушді після нападу

Серпень, 14 в 11:07

Скандально відомий британський письменник індійського походження Салман Рушді вижив після ножових поранень, яких завдав йому 24-річний Хаді Матар під час виступу у Нью-Йорку 12 серпня.

Його агент Ендрю Вайлі підтвердив, що Рушді відключили від апарату штучної вентиляції легенів, і він знову розмоляє. Водночас, за його словами, у письменника пошкоджено нерв на руці, вражена печінка, а ще він може втратити око.

75-річному письменнику роками погрожували вбивством за його роман Сатанинські вірші, який деякі мусульмани вважають богохульством.

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12 серпня Хаді Матар зі штату Нью-Джерсі вибіг на сцену та завдав Рушді щонайменше 10 ударів ножем в обличчя, шию та живіт. Напередодні на судовому засіданні він не визнав себе винним у замаху на вбивство. Мотив нападу досі невідомий.

Проте прокурори кажуть, що напад на письменника був спланованим. Матар заздалегідь отримав перепустку на захід, де виступав Рушді, і прибув на день раніше з підробленими документами. Суддя постановив взяти його під варту без права внесення застави.