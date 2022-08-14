ЗСУ вже б’ють по армії РФ ракетами HARM? Західні ЗМІ пишуть, як і де

Серпень, 14 в 16:58

Пентагон на початку тижня підтвердив, що передав Україні протирадіолокаційні ракети, які можуть впливати на російські радари. У соцмережах згодом з’явилися фото нібито уламків ракети AGM-88 HARM, які знайшли на окупованій території Херсонської області, але офіційно – жодного підтвердження.

Західні ЗМІ розмірковують над тим, чи могли ЗСУ вже застосовувати такі ракети проти російських окупантів.

Зокрема, видання Forbes припускає, що українським військовим вдалося інтегрувати ракети HARM давнього зразка з наземними пусковими установками, оскільки вони несумісні з радянськими винищувачами МіГ-29 і Су-27 та штурмовиками Су-24 і Су-25, якими оперують Повітряні сили ЗСУ.

Зараз дивляться

– Деякі спостерігачі відзначили, що моделі AGM-88 виробництва Raytheon, які вперше надійшли на озброєння в 1980 роках, сумісні з наземними пусковими установками. Можливо, для старих HARM українці змайстрували якусь імпровізовану пускову установку, – припускають аналітики.

Водночас The Drive пише, що Україна могла використовувати HARM на літаках навіть радянського зразка, застосовуючи дистанційний інтерфейс.

А британські експерти вважають, що Україна знешкодила російські установки С-300 саме завдяки протирадіолокаційним ракетам. Автори публікації на The Telegraph зауважують, що HARM можуть відіграти важливу роль в контрнаступі ЗСУ на півдні, зокрема в деокупації Херсона, оскільки для цього треб мти повний контроль над небом.