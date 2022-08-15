Серпень, 15 в 14:19

У Польщі продовжують дешевшати бензин та дизельне паливо. У понеділок, 15 серпня, ціни на ці види пального знову впали.

Зокрема, бензин марки А-95 продають на АЗС за середньою ціною 6,65 злотих/літр (53,5 грн за курсом Національного банку України станом на 15 серпня). Напередодні літр коштував 6,69 злотих.

Бензин марки А-98 здешевшав до 7,18 злотих за літр (57,7 грн) у порівнянні з 7,19 злотих/літр у неділю.

Зараз дивляться

За літр дизпалива потрібно в середньому заплатити 6,98 злотих (56,1 грн). Це дешевше, ніж днем раніше (було 7,00 злотих/літр).

Знизилися ціни й на преміальний дизель: з 7,28 злотих за літр до 7,24 злотих/літр (58,2 грн).

Водночас середня вартість автогазу (LPG) за добу не змінилася й становить 3,20 злотих/літр (25,7 грн).

Ціни на пальне в Польщі варіюються, залежно від воєводства. Наприклад, вартість бензину А-95 коливається від 6,46 злотих за літр (51,9 грн) у Вармінсько-Мазурському воєводстві до 6,86 злотих/літр (55,1 грн) у Люблінському воєводстві.

Літр бензину А-98 найдешевше продають на АЗС у Нижньосілезькому та Сілезькому воєводствах (6,96 злотих/літр або 55,95 грн), а найдорожче – в Свентокшиському воєводстві (7,59 злотих за літр або 61 грн).

Вартість пального в Україні

Ціни на пальне в Україні на початку тижня не змінилися. Зокрема, ціни на бензин А-95+ на українських АЗС коливаються в межах 50,89 грн/л.

Бензин категорії А-95 можна купити в середньому за 49,87 грн/л, а бензин А-92 – за 48,59 грн/л.

Середня вартість дизпалива становить 53,64 грн/л, а літра автогазу – 26,93 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl