Серпень, 15 в 15:34

Рада кантональних соціальних директорів (SODK) Швейцарії ухвалила рішення про особливі правила отримання українцями соціальної допомоги протягом перших шести місяців після початку війни.

Про це повідомляє Національний телеканал SRF.

Зазначається, що такі активи, як коштовності, автомобілі, банківські заощадження чи нерухомість в Україні, не враховувалися при розрахунку того, чи біженці мають право на соціальну допомогу.

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Досі отримати соціальну допомогу могли й заможні українці.

Зазначається, що відмінність підходу до біженців із різних країн викликає дедалі більше невдоволення у Швейцарії.

– Існує певна частка суспільного невдоволення через різне ставлення до біженців. Тому в SODK обговорювалися різні варіанти того, як у майбутньому мають враховуватися доходи та активи, які потребують захисту, — заявили в організації кантональних соціальних директорів.

І тому правління SODK вирішило посилити правила отримання соціальної допомоги українцями.

Згідно з новим правилом, якщо люди зі статусом S знімають кошти із банківських рахунків або мають інші активи в Україні, ці кошти прирівнюються до доходу. Іншими словами, тепер ті українці отримають менше за соціальну допомогу.

Швейцарський міністр юстиції Карін Келлер-Саттер заявила, що на сьогодні у Швейцарії знайшли притулок понад 60 тис. українців, а потік новоприбулих сповільнюється.

Вона зазначила, що бажання повернутися додому чітко вирізняє українських біженців від інших.

За даними Агентства ООН у справах біженців, майже 6 млн людей, 90% з яких жінки та діти, залишили Україну з початку війни наприкінці лютого.

Видання Swiss Info з посиланням на статистику від Державного секретаріату з міграції (SEM) повідомило, що близько 500 біженців із дозволом S офіційно залишили Швейцарію. Ці дозволи було запроваджено спеціально для людей, які рятуються від війни в Україні.

Джерело: SRF, Aargauer Zeitung, Swiss Info