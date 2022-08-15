Справа MH17: суд у Нідерландах назвав дату, коли оголосять вирок

Серпень, 15 в 16:21

Окружний суд Гааги у Нідерландах 17 листопада 2022 року оголосить рішення у справі про авіакатастрофу рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Донбасом в 2014 році.

Про це суд повідомив у соціальній мережі Twitter.

— Суд повідомляє, що 17 листопада 2022 року обрано попередньою датою ухвалення рішення у кримінальній справі MH17, – йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що ухвалення вироку займе щонайменше пів дня і, ймовірно, його оголосять у другій половині дня.

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Слухання у справі про катастрофу MH17 завершилися на початку червня. Тоді в суді оголосили, що рішення буде ухвалене 17 листопада або 15 грудня 2022 року.

Нідерландська прокуратура під час суду у справі MH17 попросила у грудні 2021 року дати довічне ув’язнення чотирьом обвинуваченим. Це колишній ватажок підтримуваних Москвою терористів росіянин Ігор Гіркін та троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва. Знищення літака призвело до загибелі 298 людей.

Джерело: CourtMH17