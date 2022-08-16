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Є велика ймовірність визнання Росії країною-спонсором тероризму – Кулеба

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Існує велика ймовірність визнання агресора Російську Федерацію країною-спонсором тероризму. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, чим довше триває повномасштабна війна в Україні, тим більшою буде ця ймовірність.

– У всьому світі статус держави – спонсора тероризму – це політичне тавро. Але в одній країні світу статус держави – спонсора тероризму має конкретні юридичні наслідки. Це США, – зауважив очільник МЗС України.

За словами Кулеби, це питання президент України Володимир Зеленський особисто тримає на контролі, визначивши його пріоритетним. Однак американці вагаються через наслідки цього рішення у відносинах з країною-агресором Росією.

– Однак ми працюємо, щоб це сталося. І Росія дуже допомагає. Шкода, що ціною наших життів. Вони не покладаючи рук роблять свій внесок у цю скарбничку, – переконаний міністр.

Напередодні представники Кремля заявили США, що у разі визнання Вашингтоном Росії країною-спонсором тероризму цей крок стане “точкою неповернення” у російсько-американських відносинах.

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Джерело: Гордон
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