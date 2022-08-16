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ЄС має припинити видавати візи росіянам, окрім гуманітарних – глава МЗС Литви

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російський паспорт, віза
Фото: Depositphotos

Литва фактично припинила видачу туристичних віз громадянам РФ і видає лише гуманітарні. Міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс вважає, що всі європейські країни мають так зробити.

– Ми розуміємо, що люди були змушені тікати з України, деякі з них залишаються там, борються за своє життя, борються за свої домівки, тоді як люди з країни, яка веде війну, все ще можуть вільно подорожувати та користуватися всіма зручностями вільного світу, проти яких бореться їх уряд, – пояснив дипломат.

Тому, на його думку, Європа має піти саме шляхом, який обрала Литва, тобто “припинити видачу віз людям, які приїжджають сюди з будь-яких причин, окрім гуманітарних”.

– Ми знайшли спосіб співпрацювати з неурядовими організаціями та багатьма іншими партнерами. Так ми можемо оцінити, у кого є гуманітарна потреба, і він тікає від переслідувань, а хто хоче просто жити легшим життям тут, у Литві чи на Заході, – додав він.

Президент України Володимир Зеленський закликав заборонити всім громадянам РФ в’їзд у західні країни.

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Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща вже припинили видавати деякі візи росіянам. Проти виступають Німеччина, Франція та Нідерланди.

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Джерело: Deutsche Welle
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