Серпень, 16 в 15:00

У вівторок, 16 серпня, на АЗС у Польщі знову здешевшали бензин марки А-95 та дизельне паливо. Водночас трохи зросли середні ціни на бензин А-98 та автогаз.

Так, літр бензину А-95 сьогодні можна придбати за середньою ціною 6,59 злотих (52,4 грн за курсом Національного банку України станом на 16 серпня). Напередодні цей вид пального купували за 6,65 злотих/літр.

Водночас дещо зросла середня вартість бензину А-98 – до 7,19 злотих за літр (57,2 грн) у порівнянні з 7,18 злотих/літр днем раніше.

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Здешевшало дизпаливо: літр продають за ціною 6,96 злотих (55,4 грн). У понеділок водії платили за нього в середньому 6,98 злотих.

Вартість преміального дизеля знизилася з 7,24 злотих/літр до 7,20 злотих за літр (57,3 грн).

Середня вартість автогазу (LPG) за добу трохи зросла: до 3,21 злотих/літр (25,5 грн) з 3,20 злотих/літр напередодні.

У різних воєводствах Польщі ціни можуть відрізнятися від середніх по країні. Зокрема, вартість бензину марки А-95 коливається від 6,29 злотих за літр (50 грн) у Любуському воєводстві до 6,73 злотих/літр (53,5 грн) в Опольському воєводстві.

Ціни на бензин А-98 найнижчі в Сілезькому воєводстві (6,80 злотих/літр або 54,1 грн), а найвищі – в Підляському воєводстві (7,61 злотих/літр або 60,5 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на пальне в Україні стабільні третій день поспіль. Наприклад, бензин А-95+ коштує 50,89 грн/л.

За бензин категорії А-95 автовласникам треба викласти в середньому 49,87 грн/л, а за бензин А-92 – 48,59 грн/л.

Вартість дизпалива залишається на рівні 53,64 грн/л, автогазу – в середньому 26,93 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl