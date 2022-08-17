Серпень, 17 в 14:23

У середу, 17 серпня, на АЗС в Польщі здешевшав бензин А-95, А-98 та автогаз. Водночас піднялась вартість преміального дизеля.

Так, літр бензину А-95 сьогодні можна придбати за середньою ціною 6,56 злотих (51,6 грн за курсом Національного банку України станом на 17 серпня). Напередодні цей вид пального купували за 6,59 злотих/літр.

Середня вартість бензину А-98 становить – 7,11 злотих за літр (56 грн) у порівнянні з 7,19 злотих/літр днем раніше.

Зараз дивляться

За добу не змінилася ціна на дизпаливо: літр продають за 6,96 злотих (54,8 грн).

Середня вартість преміального дизеля зросла до 7,24 злотих/літр (57 грн) з 7,20 злотих/літр напередодні.

Мінімально здешевшав автогаз (LPG). Сьогодні літр можна придбати за 3,19 злотих (25,1 грн).

У різних воєводствах Польщі ціни на паливо можуть відрізнятися. Зокрема, вартість бензину марки А-95 коливається від 6,26 злотих за літр (49,3 грн) у Підкарпатському воєводстві до 6,71 злотих/літр (52,8 грн) в Опольському воєводстві.

Ціни на бензин А-98 найнижчі в Сілезькому воєводстві (6,66 злотих/літр або 52,4 грн), а найвищі – у Свентокшиському воєводстві (7,55 злотих/літр або 59,4 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на пальне в Україні станом на 17 серпня дещо змінилися. Так, вартість літра бензину марки А-95+ зросла до 51,99 грн/л.

А-95 коштує в середньому 49,89 грн/л. Бензин А-92 можна придбати за 48,52 грн/л.

Дизель здешевшав за день на 5 копійок – до 53,59 грн/л, автогаз скинув 36 копійок – 26,56 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl