Серпень, 17 в 17:44

У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що війна Росії проти України – це нібито “війна Путіна”.

Заступник глави польського відомства Марцін Пшидач в ефірі TVP1 зазначив, що це спроби “відбілити” і ділити на “хороших росіян і поганого царя”.

За його словами, німецький канцлер не хоче помічати того, що росіяни підтримують агресивну політику свого президента Володимира Путіна.

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– До нього не дійшли, або він не читав усі ті повідомлення про величезну підтримку політики Володимира Путіна серед простих росіян, може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву Z, – каже Пшидач.

Він впевнений, що країни-члени ЄС мають одностайно запровадити цілісні візові санкції для росіян.

Нагадаємо, що минулого тижня Шольц поставив під сумнів заборону в’їзду громадян Російської Федерації. На його думку, всі рішення, які приймаються Німеччиною, не повинні ускладнювати виїзд із РФ для уникнення путінської диктатури.