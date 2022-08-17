У Росії проводять планове “тренування” із вручення повісток

Серпень, 17 в 17:44

Влада Смоленської області Росії та військовий комісаріат регіону оголосили про проведення “планового тренування” із вручення повісток.

Місцевий військкомат повідомив, що крім оповіщення “запасників” у регіоні також розгорнуть дільниці та штаби оповіщення районів та сільських поселень. Повістки вручатимуть громадянам до 60 років, які перебувають на військовому обліку.

Тих, хто отримає повістку, у військкоматі попросили з’явитися за адресою та у строк, зазначений у повістці “для уточнення персональних даних”.

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У військкоматі заявили, що тренування проводиться з метою перевірки “відповідності можливостей та стану дільниць і штабів оповіщення муніципальних утворень, уточнення тимчасових показників їх роботи”.

Нагадаємо, що у Росії почали проводити приховані заходи так званої “промислової мобілізації” компаній та підприємств оборонного сектору.

Джерело: Медуза