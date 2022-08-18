Україна причетна до останніх ударів по російських військових об’єктах у Криму – CNN

Серпень, 17 в 21:10

Україна завдала трьох ударів по російських військових об’єктах на території тимчасово окупованого Криму минулого тижня. Зокрема, йдеться про удар по російській авіабазі Саки на півострові, внаслідок чого пошкоджено декілька літаків РФ.

Про це анонімно заявив український чиновник у коментарі CNN. За даними видання, знищено щонайменше сім російських військових літаків та завдано серйозних пошкоджень авіабазі РФ.

У Росії стверджували, що вибухи у Криму відбулися внаслідок аварії. А українські офіційні особи поки що відмовляються офіційно підтвердити причетність до ударів по російських військових об’єктах, стверджують ЗМІ. Тому наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибухів.

Зараз дивляться

Після вибухів на російській авіабазі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна почалася з Криму і має закінчитися його звільненням від російської армії.

За останніми даними, 16 серпня у Криму сталася ще одна серія вибухів на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі у Гвардійському.