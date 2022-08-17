Жінку із Саудівської Аравії засудили до 34 років в’язниці за використання Twitter

Серпень, 17 в 12:23

Жінку із Саудівської Аравії засудили до 34 років в’язниці за використання соціальної мережі Twitter.

34-річній Сальмі аль-Шехаб було пред’явлено звинувачення через ретвіти та підписки на дисидентів та активістів.

Як заначає видання The Guardian, спочатку аспірантка Університету Лідса та мати двох маленьких дітей була засуджена до трьох років тюремного ув’язнення за “злочинне” використання інтернет-сайту з метою “викликати громадські заворушення та дестабілізувати громадянську та національну безпеку”.

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Але у понеділок, 15 серпня, апеляційний суд ухвалив новий вирок – 34 роки позбавлення волі з подальшою 34-річною забороною на виїзд.

Варто зазначити, що Сальма аль-Шехаб мала 150 підписників у Instagram та 2497 – у Twitter, і не відігравала жодної важливої ролі у русі місцевих активістів.

Серед твітів про вигорання через Covid-19 та фотографій її маленьких дітей іноді зустрічалися ретвіти саудівських дисидентів, які живуть у вигнанні та закликають до звільнення політичних ув’язнених у королівстві.

За даними ЗМІ, жінка може подати апеляцію. Twitter відмовився коментувати цю справу і не відповів на питання про те, який вплив Саудівська Аравія має на компанію.