Ердоган хотів посадити Путіна та Зеленського за стіл переговорів: експерт про зустріч у Львові

Серпень, 18 в 23:56

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хотів би стати людиною, яка зможе посадити за стіл переговорів президента країни-агресора Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Про це заявив колишній радник державного секретаря США Пол Гобл за підсумками зустрічі Ердогана та Зеленського.

– Президент Туреччини хотів би стати тією людиною, якій вдасться посадити за стіл переговорів Путіна та Зеленського. Але з іншого боку, є вагомі причини вважати, що Зеленський не хоче цієї зустрічі найближчим часом, тому що вона ставить його в глухий кут. Він опиниться в становищі, коли він або продовжить жорстку лінію захисту України, тоді зустріч зірветься і перетвориться на гнівну суперечку, що може погіршити ситуацію. Або піде на поступки, що нашкодить із погляду українського населення.

На його думку, українці готові боротися, поки не відбудеться перемога над агресором Росією. Однак зараз не найкращий час для переговорів, оскільки вони можуть ускладнити все.

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