На зустрічі Зеленського та Ердогана підписали меморандум про участь Туреччини у відбудові України

Серпень, 18 в 18:04

У Львові підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь Туреччини у повоєнній відбудові України. Документ узгодили під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

– Туреччина – наш стратегічний союзник. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема, Запорізького та Кременчуцького мостів. Розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови, – зазначив Кубраков.

Згідно з планом, турецькі державні та бізнес-структури допоможуть розвивати конкретні проєкти відновлення інфраструктуру, а також надавати консультаційну та технічну допомогу.

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Як перший проект розглядають відбудову мосту в селі Романівка під Києвом, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Його зруйнували після початку повномасштабного нападу Росії. Цей крок фактично зупинив наступ агресора на столицю.

Найближчим часом сторони планують створити спільну робочу група про питання відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.