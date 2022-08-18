Серпень, 18 в 17:46

У Львові президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили низку тем – повномасштабну війну в Україні, оборону від російської агресії, ситуацію за Запорізькій атомній електростанції та викрадене Росією зерно.

Лідери обговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони. Також не обійшли можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів відповідного експорту.

Зараз дивляться

Зеленський та Ердоган розглянули питання масштабного викрадення Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Вони погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

– Спроби Росії продати крадене мають бути зупинені, – переконаний президент України.

Сторони обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку РФ, дії якої загрожують катастрофою Україні та світу. Зеленський наголосив, що російський ядерний шантаж на ЗАЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна Росії проти України.

За словами очільника держави, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка та послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.