Серпень, 18 в 11:55

Війна в Україні досягла вирішального моменту і на карту поставлено життєво важливі інтереси США.

Про це пише видання The Hill із посиланням на заяву майже 20 експертів у цій сфері.

У статті наголошується, що адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників США та надала суттєву військову допомогу Збройним силам України. Допомога, що надається, достатня для того, щоб Росію завести в глухий кут, але не для того, щоб звести нанівець її територіальні завоювання в Україні.

Зараз дивляться

Через надмірну обережність щодо російської агресії (як звичайної, так і ядерної) ми фактично поступаємося ініціативою президенту Росії Володимиру Путіну і зменшуємо тиск на Москву, щоб вона припинила свою війну і серйозно підійшла до переговорів. Імперіалістична війна Москви проти народу України — це не просто моральна образа, це кампанія геноциду, спрямована на стирання української нації з карти світу, а й явна загроза безпеці та процвітанню США.

У статті наголошується, що американські принципи та інтереси вимагають найрішучіших дій щодо Росії, щоб змусити РФ повернутися на позиції до 24 лютого та утримати її від вторгнення втретє.

Поки армія РФ намагається перегрупуватися на сході та запобігти контратакам ЗСУ на Херсон, союзники України мають надати українцям засоби для перемоги.

Затягування війни через так звані стратегічні паузи нічого не дасть, окрім як дозволить Путіну перегрупуватися, прийти до тями й завдати ще більшої шкоди Україні та за її межами.

Агресивні задуми Путіна не закінчаться в Україні. Російські офіційні особи неодноразово заявляли, що якщо Росія переможе Україну, балтійські союзники НАТО опиняться в небезпеці. Як і інші союзники по сусідству.

Експерти впевнені, що за наявності необхідної зброї та економічної допомоги Україна може перемогти Росію.

План Москви зараз полягає в тому, щоб досягти якомога більшого успіху на полі бою; провести фейкові референдуми на нещодавно окупованих територіях; підірвати єдність у підтримці Заходом України, відключивши постачання газу на зиму; блокувати українські порти, щоб викликати світову нестачу продовольства.

Але для всього цього Москві потрібен час, а це означає, що США та їхні союзники повинні продовжувати чинити тиск на Москву.

Військові експерти вважають, що адміністрація Байдена має діяти більш оперативно та стратегічно, відповідаючи на запити України щодо систем озброєнь.

– І коли він (Джо Байден. – Ред.) вирішує відправити таку артилерію, як HIMARS, він має відправити її у більшій кількості, щоб максимізувати її успіхи на полі бою. Україні потрібні далекобійні вогневі засоби, щоби зупинити російський наступ. Це означає, що США мають надіслати боєприпаси ATACMS для HIMARS з дальністю 300 км, необхідні для поразки російських військових цілей у будь-якій точці України, включаючи окупований Крим, — йдеться у заяві.

Крім того, Україна потребує постійного поповнення запасів боєприпасів та запчастин для артилерійських систем, що постачаються з різних країн. Україні також потрібно більше засобів протиповітряної оборони малої та середньої дальності для протидії повітряним та ракетним атакам ворога.

Досі Білий дім не хотів робити таких рішучих кроків, побоюючись спровокувати Росію на Третю світову війну. Путін та інші високопосадовці неодноразово перед і після 24 лютого нагадували Заходу про небезпеку ядерної війни.

Але США теж є ядерною державою, і було б стратегічною помилкою стверджувати, що ядерне стримування більше не працює. Ядерне стримування все ще працює. Путіну вигідно загрожувати ядерною війною, але не розпочинати її. І ми бачили, як Кремль висував ядерні погрози, які виявилися порожніми — наприклад, у зв’язку зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

Експерти вважають, що якщо Путін зміг напасти на Україну, він так може вчинити і з країнами Балтії або Польщею.

Тому розумний і розсудливий крок – уже зараз зупинити агресивні задуми Путіна щодо України.

Серед підписантів цього звернення: генерал Філіп Брідлав, ВПС США (у відставці), 17-й Верховний головнокомандувач союзними військами у Європі; Дебра Кейган, колишня співробітниця Держдепу та Міністерства оборони; генерал (у відставці) Уеслі К. Кларк, 12-й верховний головнокомандувач союзними військами у Європі; Ерік Едельман, колишній посол у Фінляндії та Туреччині, колишній заступник міністра оборони з політичних питань; Джон Гербст, колишній посол в Україні та Узбекистані, та інші.