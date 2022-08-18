Серпень, 18 в 19:38

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін опинилася у центрі скандалу через відео з вечірки, на якому вона веселиться і танцює разом з друзями.

У мережі 36-річну Марін розкритикували, назвавши її поведінку недоречною як для політичної лідерки, особливо у нинішній ситуації напруги в усьому світі.

Фінський депутат Мікко Кярня навіть закликав прем’єр-міністерку пройти добровільний тест на наркотики. Проте, за словами Санни, вона не вживала заборонених речовин і їй немає чого приховувати.

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– Я не вживала жодних наркотиків, тому пройти тест на наркотики для мене не проблема. Я не вживала нічого, крім алкоголю. Я танцювала, співала, веселилася та не робила нічого протизаконного. Я також не бачила, щоб інші вживали наркотики. На ключових державних посадах перебувають звичайні люди, які ведуть звичайне життя, мають сім’ю, роботу, а ще я маю вільний час, який я проводжу з друзями так само, як і багато інших людей мого віку, – заявила Марін журналістам.

Політикиня сказала, що вона засмучена тим, що відео із приватної вечірки потрапило до мережі. Проте вона не змінюватиме свій спосіб життя через критику інших.

– Сподівалася, що оскільки це приватні відео, зроблені на приватному заході, вони не будуть опубліковані. Я шкодую, що вони стали надбанням громадськості. Я буду тією ж людиною, що й раніше, і сподіваюся, що це буде прийнято. Ми живемо в умовах демократії. На виборах кожен може вирішити ці питання, – сказала прем’єр-міністерка, додавши, що після приватної квартири вона з друзями відвідала ще два бари у центрі Гельсінкі.

Разом із Марін на вечірці помітили й інших фінських знаменитостей: телеведучу Тінні Вікстром, радіоведучу Кароліну Туомінен, співачку Альму та її сестру Анну, репера Петрі Нюгарда, фотографиню Яніту Аутіо, а також депутатів від Соціал-демократичної партії, куди входить Санна.

Нагадаємо, що це не перший скандал, в який потрапила Санна Марін. Одного разу вона пішла до нічного клубу після контакту з людиною, зараженою Covid-19.

За словами прем’єр-міністерки, перед вечіркою вона забула свій службовий телефон вдома, і не знала, що заразилася коронавірусом.