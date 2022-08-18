Серпень, 18 в 19:18

Уряд Словаччини має намір передати Україні винищувачі МіГ-29, навіть попри неоднозначне схвалення такого рішення словаками.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на заяву міністра оборони країни Ярослава Надя.

— Російська пропаганда робить все можливе, щоб змінити ставлення населення, щоб зупинити чи заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні. Але наш уряд, безумовно, діятиме в колишньому руслі. Ми повинні допомагати українцям, тому що вони цього заслуговують і тому що ми самі дуже добре розуміємо, що таке окупація, – сказав Надь.

Дослідження GLOBSEC показало, що хоча у Словаччині Росію сприймають як загрозу 62% респондентів, 37% все ж розцінюють Москву як одного з найважливіших стратегічних партнерів країни.

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Нещодавно словацькі ЗМІ поширили інформацію, що Братислава вже передала винищувачі Києву. Але 14 серпня Міністерство оборони Словаччини спростувало інформацію щодо передачі Україні словацьких літаків МіГ-29.

Ярослав Надь наголосив, що літаки досі перебувають у місті Сляч.

Джерело: Euronews