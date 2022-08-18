Словаччина передасть Україні Міг-29, попри зусилля РФ завадити цьому – міністр
Уряд Словаччини має намір передати Україні винищувачі МіГ-29, навіть попри неоднозначне схвалення такого рішення словаками.
Про це повідомляє Euronews з посиланням на заяву міністра оборони країни Ярослава Надя.
— Російська пропаганда робить все можливе, щоб змінити ставлення населення, щоб зупинити чи заблокувати подальшу передачу військової техніки Україні. Але наш уряд, безумовно, діятиме в колишньому руслі.
Ми повинні допомагати українцям, тому що вони цього заслуговують і тому що ми самі дуже добре розуміємо, що таке окупація, – сказав Надь.
Дослідження GLOBSEC показало, що хоча у Словаччині Росію сприймають як загрозу 62% респондентів, 37% все ж розцінюють Москву як одного з найважливіших стратегічних партнерів країни.
Нещодавно словацькі ЗМІ поширили інформацію, що Братислава вже передала винищувачі Києву. Але 14 серпня Міністерство оборони Словаччини спростувало інформацію щодо передачі Україні словацьких літаків МіГ-29.
Ярослав Надь наголосив, що літаки досі перебувають у місті Сляч.
Джерело: Euronews