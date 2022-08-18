У липні Європа не давала Україні нових військових обіцянок – Politico
Починаючи з квітня, військова підтримка України з боку Європи зменшується, а у липні країни ЄС взагалі не давали Києву нових обіцянок, пише Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.
За його даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи не пропонували Україні нових двосторонніх військових зобов’язань.
– Водночас зобов’язання Європи щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження з кінця квітня, – пише видання.
Голова української групи інституту Крістоф Требеш наголошує, що, “незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися”.
На його думку, €1,5 млрд військової допомоги, про які минулого тижня домовилися західні союзники у Копенгагені, “насправді мізерні порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях”.
Требеш вважає, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як кризу в єврозоні чи пандемію коронавірусу – дві події, які сприяли тому, що континент спрямував сотні мільярдів на заходи екстреного фінансування.
– Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту, – наголосив він.