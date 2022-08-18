У липні Європа не давала Україні нових військових обіцянок – Politico

Серпень, 18 в 13:05

Починаючи з квітня, військова підтримка України з боку Європи зменшується, а у липні країни ЄС взагалі не давали Києву нових обіцянок, пише Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.

За його даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи не пропонували Україні нових двосторонніх військових зобов’язань.

– Водночас зобов’язання Європи щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження з кінця квітня, – пише видання.

Голова української групи інституту Крістоф Требеш наголошує, що, “незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися”.

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На його думку, €1,5 млрд військової допомоги, про які минулого тижня домовилися західні союзники у Копенгагені, “насправді мізерні порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях”.

Требеш вважає, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як кризу в єврозоні чи пандемію коронавірусу – дві події, які сприяли тому, що континент спрямував сотні мільярдів на заходи екстреного фінансування.