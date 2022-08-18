На зустрічі із Зеленським та генсеком ООН обговорювалися шляхи закінчення війни в Україні — Ердоган

Серпень, 18 в 19:36

На тристоронній зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися можливі шляхи закінчення повномасштабної війни в Україні. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За його словами, Зеленський і Гутерреш погоджуються з тим, що ситуація в Україні має бути врегульована за переговорним столом.

Генсек ООН закликав терміново домовитися про відновлення громадянського статусу Запорізької атомної електростанції та забезпечення безпеки території АЕС. Ердоган заявив, що Туреччина стурбована ситуацією на Запорізькій АЕС, оскільки Анкара не хоче повторення Чорнобильської трагедії.

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У ситуації із Запорізькою АЕС має взяти гору здоровий глузд, щоб уникнути загрози безпеці станції, заявив генсек ООН. За його словами, ООН може підтримати відвідування ЗАЕС інспекторами МАГАТЕ лише у разі, якщо місія попрямує туди через Київ.

Водночас Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.