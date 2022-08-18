Серпень, 18 в 20:07

Президент Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша задіяти всі механізми організації для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генсеком ООН.

– Велику увагу (під час зустрічі, – Ред.) приділили дуже болючому питанню – захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому, – сказав Зеленський.

Також, за словами президента, вони домовилися щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

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Зазначимо, що зустріч Зеленського та генсека ООН відбулася у Львові у четвер, 18 серпня. Вони обговорили низку тем, зокрема зерновий коридор, примусову депортацію українців, бійців і медиків у полоні РФ.

Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.