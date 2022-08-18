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Зеленський закликав Гутерреша задіяти ООН для повернення полонених та розслідування вбивства в Оленівці

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський, генсек ООН Антоніу Гутерреш
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша задіяти всі механізми організації для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Про це глава держави повідомив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та генсеком ООН.

– Велику увагу (під час зустрічі, – Ред.) приділили дуже болючому питанню – захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому, – сказав Зеленський.

Також, за словами президента, вони домовилися щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

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Зазначимо, що зустріч Зеленського та генсека ООН відбулася у Львові у четвер, 18 серпня. Вони обговорили низку тем, зокрема зерновий коридор, примусову депортацію українців, бійців і медиків у полоні РФ.

Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС.

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