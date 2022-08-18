Серпень, 18 в 13:52

У четвер, 18 серпня, на АЗС у Польщі трохи здешевшали бензин марки А-95, дизельне паливо та автогаз. Водночас зросли середні ціни на преміальний дизель та бензин А-98.

Так, бензин А-95 продовжує дешевшати протягом останніх тижнів. Сьогодні літр продають за середньою ціною 6,53 злотих (51,6 грн за курсом Національного банку України станом на 18 серпня). Напередодні літр коштував 6,56 злотих.

Середня вартість бензину А-98 зросла з 7,11 злотих за літр до 7,13 злотих/літр (56,3 грн).

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Літр дизпалива мінімально здешевшав – до 6,95 злотих (54,9 грн). Днем раніше його продавали в середньому за ціною 6,96 злотих/літр.

Водночас підросли ціни на преміальний дизель: з 7,24 злотих/літр до 7,28 злотих за літр (57,5 грн).

Літр автогазу (LPG) за добу здешевшав до 3,16 злотих (24,96 грн) у порівнянні з 3,19 злотих у середу.

Вартість пального відрізняється, залежно від воєводства Польщі. Наприклад, ціни на бензин марки А-95 коливаються від 6,09 злотих за літр (48,1 грн) в Опольському воєводстві до 6,65 злотих/літр (52,5 грн) у Куявсько-Поморському воєводстві.

Вартість бензину А-98 найнижча в Опольському воєводстві (6,38 злотих/літр або 50,4 грн), а найвища – в Свентокшиському воєводстві (7,50 злотих/літр або 59,3 грн).

Ціни на АЗС в Україні

Середні ціни на пальне на АЗС в Україні 18 серпня знизилися. Наприклад, вартість літра бензину марки А-95 зменшилася на 7 копійок – до 49,82 грн/л.

Бензин А-92 здешевшав на 23 копійки – в середньому до 48,29 грн/л.

Дизпаливо здешевшало за день на 8 копійок – до 53,5 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl