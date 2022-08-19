Серпень, 19 в 13:15

У п’ятницю, 19 серпня, на АЗС у Польщі здешевшав бензин марки А-98, проте трохи зросли середні ціни на дизельне паливо. А вартість бензину А-95 та автогазу за добу не змінилася.

Так, літр бензину А-95, як і напередодні, в середньому коштує 6,53 злотих (51,4 грн за курсом Національного банку України станом на 19 серпня).

Середня вартість бензину А-98 знизилася з 7,13 злотих/літр до 7,10 злотих за літр (55,9 грн).

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Водночас трохи підвищилася середня по країні ціна на дизпаливо – до 6,96 злотих/літр (54,8 грн) у порівнянні з 6,95 злотих за літр днем раніше.

Вартість преміального дизеля зросла з 7,28 злотих/літр до 7,29 злотих за літр (57,4 грн).

Ціна автогазу (LPG) залишилася на рівні 3,16 злотих/літр (24,9 грн).

Вартість пального на АЗС у Польщі відрізняється залежно від воєводства. Наприклад, ціни на бензин марки А-95 найнижчі в Подкарпатському воєводстві (6,24 злотих/літр або 49,1 грн), а найвищі – в Куявсько-Поморському воєводстві (6,67 злотих/літр або 52,5 грн).

Вартість бензину марки А-98 варіюється від 6,61 злотих за літр (52 грн) в Опольському воєводстві до 7,50 злотих/літр (59,1 грн) у Свентокшиському воєводстві.

Вартість пального в Україні

Середні ціни на пальне на АЗС в Україні 19 серпня впали. Зокрема, бензин А-92 здешевшав на 38 копійок – до 47,91 грн/л.

Дизпаливо також трохи впало в ціні – до 53,49 грн/л.

Вартість літра бензину А-95 за добу не змінилась і становить 49,82 грн.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl