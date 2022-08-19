У Польщі планують побудувати шість реакторів до 2040 року

Серпень, 19 в 19:01

Рада міністрів Польщі ухвалила проєкт про внесення змін до закону про підготовку та здійснення інвестицій в об’єкти атомної енергетики. Про це повідомило Національне агентство з атомної енергії Польщі (Państwowa Agencja Atomistyki).

У вересні 2021 року було оголошено про плани щодо побудови шести реакторів до 2040 року.

Згідно з прийнятим графіком, будівництво першої атомної електростанції в Польщі розпочнеться 2026 року, а перший реактор потужністю 1–1,6 ГВт буде введено в експлуатацію у 2033 році.

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Зазначається, що наступні блоки вводитимуться кожні 2-3 роки.

Інвестиції, необхідні для цього, оцінюються в $32 млрд. У планах Польщі – зменшити історичну залежність від вугілля.

У липні минулого року Westinghouse Electric Company оголосила про початок інженерно-конструкторських робіт на основі технології AP1000 у межах гранту від Агентства з торгівлі та розвитку США “для прогресу” ядерної енергетичної програми в Польщі.

У НАЕК Енергоатом зазначили, що Westinghouse є їхнім партнером. Раніше між ними була підписана угода про будівництво в Україні дев’яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

Енергоатом вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року. Наступним енергоблоком, який збудує компанія, буде блок №5 Рівненської АЕС. Його введення в експлуатацію планується у 2032 році.

Джерело: World Nuclear News