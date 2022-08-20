Серпень, 19 в 22:11

У Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті G-20 на Балі, якщо там буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на заяву Ради національної безпеки Білого дому.

– Як президент Байден сам публічно заявив, він не вважає, що президент Путін повинен бути присутнім на саміті G20, оскільки він веде свою війну проти України. Але якщо Путін таки прийде, США вважають, що Зеленський теж повинен брати участь, — йдеться у заяві.

За словами лідера Індонезії Джоко Відодо, Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті Великої двадцятки.

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Зазначається, що на Балі зустрінуться Путін та президент США Джо Байден. Це буде їхня перша зустріч з моменту початку війни в Україні.

Щодо Сі Цзіньпіна, то він з моменту початку пандемії коронавірусу не виїжджав за кордон.