Армія РФ дуже вразлива і нездатна просуватися на полі бою – Пентагон

Серпень, 20 в 13:00

Російські війська несуть великі втрати в Україні і не мають жодного прогресу у просуванні на полі бою. Про це заявив на закритому брифінгу високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

– Ми бачимо значне послаблення позицій Росії в різних місцях, – наголосив він.

Представник Пентагону також прокоментував останні вибухи в окупованому Криму.

– Я не маю загальної оцінки. Але ми бачимо загальну картину того, що російські війська є набагато вразливішими, ніж вони думали. Тому ми бачимо рухи російських військ, щоб спробувати захистити свої вразливі місця, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 178-му добу.

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Джерело: Пентагон