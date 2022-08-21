Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки для війни проти України – ГУР

Серпень, 20 в 21:17

Білоруські спеціалісти відновлюють пошкоджені у війні проти України російські бойові літаки. Переважно роботи виконують на літаках типу МіГ-29 та модифікаціях багатоцільового винищувача.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Міноборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на ремонтно-відновлювальні роботи авіаційної техніки.

Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі виїзних груп. Вони відновлюють та вводять в експлуатацію авіаційну техніку на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка).

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За даними ГУР, спеціалісти Збройних сил Білорусі здійснюють роботи щодо зняття літаків-винищувачів зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.