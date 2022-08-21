Серпень, 20 в 21:36

Зима 2022-2023 років у Європі може бути досить теплою та без значних снігопадів. Тоді як на півночі США та в Канаді очікуються більш сурові погодні умови.

Про це інформує онлайн ресурс про екстремальну погоду Severe Weather Europe.

Експерти порталу зосередилися на трьох сезонних моделях, розроблених: Європейським центром середньострокових прогнозів погоди (ECMWF); американською системою прогнозування клімату CFSv2; канадською системою прогнозування CanSIPS.

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Експерти наголошують, що жоден довгостроковий чи сезонний прогноз погоди не можна вважати стовідсотково правильним: йдеться про загальні погодні тенденції, які переважатимуть у той чи інший проміжок часу.

– Усі ці прогнози є усередненою картиною трьох метеорологічних зимових місяців (грудень-січень-лютий) і демонструють загальну переважаючу картину погоди. Навіть якщо моделі будуть стовідсотково точними, це не означає, що такі погодні умови триватимуть 3 місяці поспіль. Це лише припущення щодо того, як може виглядати погода більшу частину часу, – зазначається в публікації.

Крім того, наведені подробиці по кожній з трьох сезонних моделей:

1. Згідно з прогнозом від ECMWF, у східній частині Сполучених Штатів і деяких частинах Європи на початку зими можливі морози.

Значні снігопади на більшій території Європи не очікуються (їхня інтенсивність буде нижче середньої), за винятком окремих частин Скандинавії та далі на схід. Більш інтенсивні снігопади очікуються на заході та північному заході Сполучених Штатів, а також у Канаді.

2. Згідно з прогнозом від CanSIPS, холодно взимку буде в західній частині Канади та на Алясці. А на півдні та сході США буде тепліше, ніж зазвичай.

На півночі Європи здебільшого буде тепліше, ніж у попередні зимові сезони, а на південному заході можливі шторми.

3. Прогноз від CFSv2 також передбачає морози в Канаді та більш теплу зиму ніж зазвичай на європейському континенті. Більше опадів очікується в західній та центральній Європі. Крім того, синоптики прогнозують снігопади на північному заході Сполучених Штатів.

Тож, підсумовуючи всі три моделі, можна очікувати, що зима в Європі буде досить теплою: температура буде вищою за середню на півночі та в північно-центральній частині континенту. Проте можуть бути періоди морозів внаслідок холодних фронтів, зокрема в центральній Європі.

Значних опадів синоптики не прогнозують: інтенсивних снігопадів на материковій Європі, швидше за все не буде.

У західній та центральній Канаді, а також на Алясці очікуються більш холодні та сніжні погодні умови.

На півночі США можливі морози та велика кількість опадів. На півдні Сполучених Штатів взимку, вірогідно, буде тепліша, ніж зазвичай, та переважно суха погода. Однак це не означає, що холодний фронт не може досягнути південних штатів. У південно-центральній і західній частині США переважатимуть посушливі погодні умови.

Погоду взимку в Європі та світі визначатимуть такі явища, як Ель-Ніньйо та Ла-Нінья. Це протилежні екстремальні значення температури води та атмосферного тиску. Вони тривають близько пів року та характерні для екваторіальної зони Тихого океану. Явище Ель-Ніньйо передбачає різке підвищення температури поверхневого шару води на сході Тихого океану (на 5-9°C), а Ла-Нінья – навпаки зниження.

Джерело: Severe Weather Europe