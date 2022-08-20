Пілоти заснули під час рейсу: Boeing Ефіопських авіаліній не приземлився в аеропорту
Boeing 737-800 не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту Аддіс-Абеба Боле в Ефіопії 15 серпня через те, що пілоти заснули.
У результаті, пролетівши над злітно-посадковою смугою на висоті, поки автопілот не відключився і не ввімкнув попереджувальну сирену, яка й розбудила льотчиків.
Представник Ефіопських авіаліній відмовився коментувати Insider, чи заснули пілоти, але сказав, що розслідування інциденту розпочалося.
– Ми отримали звіт, в якому зазначено, що ефіопський рейс номер ET343, що прямував з Хартума до Аддіс-Абебу, тимчасово втратив зв’язок з авіадиспетчерською службою Аддіс-Абебу 15 серпня 2022 року. Пізніше рейс приземлився після того, як зв’язок був відновлений, – сказав представник Ефіопських авіаліній.
Також додали, що відповідний екіпаж було відсторонено від роботи в очікуванні подальшого розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні коригуючі заходи.
Дані FlightAware, служби відстеження літаків, демонструють, що літак пролетів над злітно-посадковою смугою в Аддіс-Абебу, потім ненадовго набрав швидкість і здійснив 25-хвилинний спуск до аеропорту.
Boeing 737-800 піднявся на висоту близько 37 тисяч футів під час майже 2-годинного перельоту між міжнародним аеропортом Хартум у Судані та Аддіс-Абебою.
Навантаження на пілотів дедалі більше зростає через зростання попиту на перельоти влітку та нестачу відповідних кадрів.
У травні La Repubblica повідомляла про аналогічний інцидент, в якому йшлось, що обидва пілоти заснули під час перельотом між Нью-Йорком і Римом, і обидва були недоступні трохи більше 10 хвилин.
Джерело: The Aviation Herald