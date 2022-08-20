Пілоти заснули під час рейсу: Boeing Ефіопських авіаліній не приземлився в аеропорту

Серпень, 20 в 14:38

Boeing 737-800 не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту Аддіс-Абеба Боле в Ефіопії 15 серпня через те, що пілоти заснули.

У результаті, пролетівши над злітно-посадковою смугою на висоті, поки автопілот не відключився і не ввімкнув попереджувальну сирену, яка й розбудила льотчиків.

Представник Ефіопських авіаліній відмовився коментувати Insider, чи заснули пілоти, але сказав, що розслідування інциденту розпочалося.

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– Ми отримали звіт, в якому зазначено, що ефіопський рейс номер ET343, що прямував з Хартума до Аддіс-Абебу, тимчасово втратив зв’язок з авіадиспетчерською службою Аддіс-Абебу 15 серпня 2022 року. Пізніше рейс приземлився після того, як зв’язок був відновлений, – сказав представник Ефіопських авіаліній.

Також додали, що відповідний екіпаж було відсторонено від роботи в очікуванні подальшого розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні коригуючі заходи.

Дані FlightAware, служби відстеження літаків, демонструють, що літак пролетів над злітно-посадковою смугою в Аддіс-Абебу, потім ненадовго набрав швидкість і здійснив 25-хвилинний спуск до аеропорту.

Boeing 737-800 піднявся на висоту близько 37 тисяч футів під час майже 2-годинного перельоту між міжнародним аеропортом Хартум у Судані та Аддіс-Абебою.

Навантаження на пілотів дедалі більше зростає через зростання попиту на перельоти влітку та нестачу відповідних кадрів.

У травні La Repubblica повідомляла про аналогічний інцидент, в якому йшлось, що обидва пілоти заснули під час перельотом між Нью-Йорком і Римом, і обидва були недоступні трохи більше 10 хвилин.

Джерело: The Aviation Herald