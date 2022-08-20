Ріші Сунак закликав не допускати Путіна на самміт G20

Серпень, 20 в 9:52

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунак закликав не пускати президента Росії Володимира Путіна на саміт G20.

– Наші партнери та союзники з G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей убивають у їхніх ліжках, доки вони сплять, — каже політик.

Саміт G-20 у Балі — сімнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20), яка відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

Раніше у Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський повинен взяти участь у саміті G20 на Балі, якщо там буде присутній президент Росії Володимир Путін.

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Джерело: Правда Геращенко