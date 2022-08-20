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У Пентагоні пояснили, чому затягується постачання ЗРК NASAMS

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Пентагон
Фото: Depositphotos

США ще 1 липня анонсували постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS, але прибудуть вони в найближчі два-три місяці, оскільки ця зброя виготовляється та закупляється спеціально для ЗСУ.

Так представник Міністерства оборони США, якого процитувала американська журналістка Кейтлін Дорнбос, пояснив терміни постачання NASAMS.

– За словами чиновника, анонсовані раніше зенітні ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну “в найближчі 2-3 місяці”. Це займає більше часу, ніж доставлення іншої зброї, бо вона не надходить із запасів США і має вироблятися та закуповуватись для України, – написала вона.

 

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У Пентагоні також повідомили, що в рамках пакету військової допомоги у розмірі $775 млн нададуть Україні додаткові боєприпаси для системи HIMARS, а ще – 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них, протимінні броньовані машини 40 MRAP MaxxPro тощо.

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