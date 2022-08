У Пентагоні пояснили, чому затягується постачання ЗРК NASAMS

США ще 1 липня анонсували постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS, але прибудуть вони в найближчі два-три місяці, оскільки ця зброя виготовляється та закупляється спеціально для ЗСУ.

Так представник Міністерства оборони США, якого процитувала американська журналістка Кейтлін Дорнбос, пояснив терміни постачання NASAMS.

“We are going to be providing these additional tranches of [HIMARS ammo] in a very sustainable fashion for the Ukrainians so they have exactly what they need to continue to use [them.] This will be a recurrent effort where we’ll continue to deliver [ammo] regularly over time.”

— Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) August 19, 2022