Серпень, 20 в 15:29

У суботу, 20 серпня, на АЗС у Польщі впали ціни майже на всі види пального, крім дизельного палива.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні продають за середньою ціною 6,52 злотих (51,3 грн за курсом Національного банку України станом на 20 серпня). Напередодні це пальне коштувало 6,53 злотих/літр.

Вартість бензину марки А-98 знизилася з 7,10 злотих за літр до 7,08 злотих/літр (55,7 грн).

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Трохи зросла середня вартість дизпалива – до 6,99 злотих/літр (55 грн) у порівнянні з 6,96 злотих за літр у п’ятницю.

Водночас преміальний дизель навпаки здешевшав: літр на АЗС можна в середньому придбати за ціною 7,27 злотих (57,2 грн). Днем раніше він коштував 7,29 злотих.

Трохи дешевше продають і автогаз (LPG) – за ціною 3,15 злотих/літр (24,8 грн). Напередодні він коштував 3,16 злотих/літр.

Ціни на польських АЗС варіюються в різних воєводствах. Зокрема, бензин А-95 найдешевше коштує в Опольському воєводстві (6,32 злотих/літр або 49,8 грн), а найдорожче – у Великопольському воєводстві (6,71 злотих/літр або 52,8 грн).

Вартість бензину А-98 коливається від 6,57 злотих за літр (51,7 грн) у Заходньопоморському воєводстві до 7,45 злотих/літр (58,7 грн) у Свентокшиському воєводстві.

Ціни на дизпаливо найнижчі в Опольському воєводстві (6,28 злотих/літр або 49,4 грн), а найвищі – в Підляському воєводстві (7,17 злотих/літр або 56,5 грн).

Згідно з прогнозом директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, часткове повернення акцизу на пальне в Україні суттєво не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Водночас податки з пального стануть джерелом надходжень до держбюджету.

Міністерство інфраструктури України ініціювало часткове повернення ставок акцизу на пальне на рівні €100/1000 л. До повномасштабної війни ставки на бензин і дизель становили €213,5 та €139,5 відповідно.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl