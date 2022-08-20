ЗСУ модернізували винищувачі МіГ для американських ракет AGM-88 HARM – Міноборони США

Серпень, 20 в 18:50

Україні вдалося інтегрувати багатоцільовий винищувач МіГ-29, за допомогою яких можна запускати американські антирадарні ракети AGM-88 HARM. Саме тому Збройні сили України отримають ще більше ракет від західних союзників.

Про це заявив представник Пентагону на брифінгу для журналістів. Постачання антирадарних ракет передбачено у новому пакеті військової допомоги США на $775 млн.

– Вони справді успішно інтегрували це так, що ми визначили це, як технічно можливе.Тому ми даємо їм цю можливість, – зазначив він.

За даними іноземних видань, на озброєнні ЗСУ перебувають лише винищувачі МіГ-29, проте вони не мають бортових комплексів для ударів по наземних цілях.

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Єдиний літак, який мав його, – це модифікація МіГ-29МУ2. Один з варіантів, як Україні вдалося інтегрувати американські антирадарні ракети AGM-88 HARM у винищувачі МіГ, полягає у постачанні озброєння західними партнерами.