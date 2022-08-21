Дві третини німців незадоволені канцлером: рейтинг Шольца рекордно знизився

Серпень, 21 в 15:34

Останні дані опитування соціологічного інституту Insa, проведеного на замовлення тижневика Bild am Sonntag, свідчать про рекордне падіння рейтинга канцлера Німеччини Олафа Шольца та правлячої коаліції з початку його перебування на цій посаді.

Зокрема, 62% німців, тобто майже дві третини респондентів, незадоволені роботою Шольца. Позитивно оцінюють його діяльність лише 25% опитаних.

Роботою уряду ФРН наразі незадоволені 65%, схвалюють її 27%.

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На початку березня діяльність Шольца схвалювали 46%, незадоволені були 39%. Роботою коаліції були задоволені 44%, ні – 43%.

За даними опитування, якби вибори канцлера відбулися зараз, Шольц зараз зайняв би лише третє місце, набравши 18% голосів. На першому – міністр економіки Роберт Габек (25%), на другому – голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (19%).