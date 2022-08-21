Серпень, 21 в 13:00

Вартість пального на польських АЗС станом на 21 серпня змінилася. Дизельне пальне підскочило в ціні, а ось автогаз навпаки здешевшав.

Бензин марки А-95 в середньому продають за 6,50 злотих (51,15 грн за курсом Національного банку України станом на 21 серпня). Днем раніше його можна було купити за 6,52 злотих/літр.

Бензин категорії А-98 здорожчав з 7,08 злотих/літр до 7,11 злотих (55,95 грн).

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Другий день поспіль на польских АЗС дорожчає дизпаливо. 21 серпня його вартість зросла з 6,99 злотих/літр до 7,02 злотих (55,24 грн).

Також підскочив у ціні преміальний дизель. За літр на АЗС в середньому доведеться заплатити 7,30 злотих (57,45 грн). Днем раніше дизель цієї категорії коштував 7,27 злотих.

Водночас автогаз (LPG) на польських АЗС здешевшав. У середньому його можна знайти за ціною 3,12 злотих/літр (24,55 грн). Напередодні він коштував 3,15 злотих/літр.

Тим часом в Україні середні ціни на дизельне пальне та автогаз трохи впали. Які ціни на пальне на українських АЗС – дивіться в матеріалі.

Джерело: AutoCentrum.pl