Дизель дорожчає другий день поспіль: ціни на АЗС в Польщі
Вартість пального на польських АЗС станом на 21 серпня змінилася. Дизельне пальне підскочило в ціні, а ось автогаз навпаки здешевшав.
Бензин марки А-95 в середньому продають за 6,50 злотих (51,15 грн за курсом Національного банку України станом на 21 серпня). Днем раніше його можна було купити за 6,52 злотих/літр.
Бензин категорії А-98 здорожчав з 7,08 злотих/літр до 7,11 злотих (55,95 грн).
Другий день поспіль на польских АЗС дорожчає дизпаливо. 21 серпня його вартість зросла з 6,99 злотих/літр до 7,02 злотих (55,24 грн).
Також підскочив у ціні преміальний дизель. За літр на АЗС в середньому доведеться заплатити 7,30 злотих (57,45 грн). Днем раніше дизель цієї категорії коштував 7,27 злотих.
Водночас автогаз (LPG) на польських АЗС здешевшав. У середньому його можна знайти за ціною 3,12 злотих/літр (24,55 грн). Напередодні він коштував 3,15 злотих/літр.
Тим часом в Україні середні ціни на дизельне пальне та автогаз трохи впали. Які ціни на пальне на українських АЗС – дивіться в матеріалі.
Джерело: AutoCentrum.pl