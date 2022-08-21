Фінська компанія подала позов проти Росатома і вимагає €2 млрд
Фінська енергетична компанія Fennovoima звернулася до арбітражного суду з позовом проти Росатому. Виконавчий директор компанії Йоакім Спект пояснив, що росіяни неспроможні завершити проект атомної електростанції в Пюхяйокі.
Через значні затримки в реалізаці цього проекту Fennovoima розірвала контракт з Росатомом та вимагає близько €2 млрд компенсації.
Є кілька спірних моментів, головним з яких є авансовий платіж у розмірі €800 млн, який Fennovoima внесла до фінської дочірньої компанії Росатома Raos Project.
У Росатомі раніше також заявили, що вимагатимуть компенсацій за проект Ханхіківі, оскільки вважають, що контракт розірвано безпідставно.
Fennovoima розірвала контракт із Росатомом наприкінці квітня, через два місяці після вторгнення Росії в Україну, але причиною стала не війна – вона лише погіршила ситуацію.
Джерело: Helsingin Sanomat