Фінська компанія подала позов проти Росатома і вимагає €2 млрд

Серпень, 21 в 12:13

Фінська енергетична компанія Fennovoima звернулася до арбітражного суду з позовом проти Росатому. Виконавчий директор компанії Йоакім Спект пояснив, що росіяни неспроможні завершити проект атомної електростанції в Пюхяйокі.

Через значні затримки в реалізаці цього проекту Fennovoima розірвала контракт з Росатомом та вимагає близько €2 млрд компенсації.

Є кілька спірних моментів, головним з яких є авансовий платіж у розмірі €800 млн, який Fennovoima внесла до фінської дочірньої компанії Росатома Raos Project.

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У Росатомі раніше також заявили, що вимагатимуть компенсацій за проект Ханхіківі, оскільки вважають, що контракт розірвано безпідставно.

Fennovoima розірвала контракт із Росатомом наприкінці квітня, через два місяці після вторгнення Росії в Україну, але причиною стала не війна – вона лише погіршила ситуацію.

Джерело: Helsingin Sanomat