Серпень, 21 в 19:04

У Міністерстві національної оборони Польщі готові застосувати 5 статтю Північноатлантичного договору про колективну оборону, якщо з боку Росії буде надходити загроза.

Про це заявив заступник Міноборони Польщі Войцех Скуркевич в інтерв’ю польському виданню PAP.

– Як держава східного флангу НАТО ми це цілком усвідомлюємо, тому наші дії — за консультаціями з нашими союзниками та штаб-квартирою НАТО — є і надалі будуть адекватними загрозам і діям Російської Федерації, — сказав Скуркевич.

Таким чином він прокоментував розміщення Росією гіперзвукових ракет “Кинжал” у Калінінградській області, яка має спільний кордон з Польшею та Литвою, про що раніше повідомило Associated Press.

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За словами Скуркевича, Польща має постійну комунікацію з партнерами по НАТО, та, зокрема, з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Заступник польського оборонного відомства впевнений, що при наявності загрози з боку РФ, буде реалізована стаття 5 договору НАТО, яка має на меті відповідь усього військово-політичного блоку на напад на державу-члена Альянсу.

– Тому ми в абсолютній безпеці, коли йдеться про всі загрози в бік Республіки Польща, — сказав Скуркевич.

Раніше повідомлялось, що на аеродром Чкаловськ Калінінградської області було перекинуто три літаки МіГ-31 з гіперзвуковими ракетами “Кинжал”.

На початку серпня військовий експерт Олег Жданов казав, що Росія використала для ударів по Вінницькій області гіперзвукові ракети “Кинжал”.

Напередодні у США та Великій Британії попередили, що навмисна аварія, спровокована Росією на Запорізькій АЕС, стане підставою для застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.