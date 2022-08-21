Японія може розгорнути ракети великої дальності для стримування Китаю – ЗМІ

Серпень, 21 в 13:36

Через останні події навколо Тайваню та військовими навчаннями Китаю Японія розглядає можливість розміщення понад 1 тис. крилатих ракет великої дальності.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на урядовців. За інформацією видань, розгортання ракетних комплексів планується на островах Нансей та Кюсю.

Очікується, що ракети будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 км до 1 тис. км, і зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

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Також їх планують удосконалити, щоб можна було робити запуски з кораблів та винищувачів. Удосконалену версію ракет наземного базування хочуть розгорнути у 2024 році.

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Крім того, ЗМІ повідомляють, що наприкінці поточного року в Японії хочуть переглянути Стратегію національної безпеки. Імовірно, уряд оголосить про запровадження необхідних заходів, щоб підвищити оборонні та контратакувальних можливостей країни, а удосконалені ракети стануть їх основою.

Для цього, компаніям які займаються розробкою ракет, доведеться значно збільшити виробничі потужності.

Як повідомляють видання, головною причиною подібних кроків є значний розрив ракетного потенціалу між Японією, США та Китаєм.

Джерело: Yomiuri