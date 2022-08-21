Японія може розгорнути ракети великої дальності для стримування Китаю – ЗМІ
Через останні події навколо Тайваню та військовими навчаннями Китаю Японія розглядає можливість розміщення понад 1 тис. крилатих ракет великої дальності.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на урядовців. За інформацією видань, розгортання ракетних комплексів планується на островах Нансей та Кюсю.
Очікується, що ракети будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 км до 1 тис. км, і зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю.
Також їх планують удосконалити, щоб можна було робити запуски з кораблів та винищувачів. Удосконалену версію ракет наземного базування хочуть розгорнути у 2024 році.
Крім того, ЗМІ повідомляють, що наприкінці поточного року в Японії хочуть переглянути Стратегію національної безпеки. Імовірно, уряд оголосить про запровадження необхідних заходів, щоб підвищити оборонні та контратакувальних можливостей країни, а удосконалені ракети стануть їх основою.
Для цього, компаніям які займаються розробкою ракет, доведеться значно збільшити виробничі потужності.
Як повідомляють видання, головною причиною подібних кроків є значний розрив ракетного потенціалу між Японією, США та Китаєм.
Джерело: Yomiuri